Bucci incontra i familiari di Luigi Matti Altadonna: "Il ricordo delle 43 vittime del Ponte Morandi appartiene a tutta la Liguria"

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato oggi Giuseppe e Michele Matti Altadonna, padre e fratello di Luigi Matti Altadonna, una delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. L'incontro si è svolto dopo il grave episodio avvenuto nei giorni scorsi sul ponte delle Ratelle, dove il tricolore collocato dalla famiglia accanto alla fotografia di Luigi Matti Altadonna è stato strappato e gettato nel Polcevera, suscitando profonda amarezza nei familiari: a loro, nel corso dell'incontro, Bucci ha consegnato una nuova bandiera tricolore in segno di affetto e solidarietà.

"Ho voluto incontrare Giuseppe e Michele per esprimere loro la vicinanza della Regione Liguria - ha detto il presidente - e ribadire che il ricordo di Luigi e delle altre 42 vittime del Ponte Morandi appartiene a tutta la nostra comunità. La memoria di quella tragedia merita rispetto e deve continuare a essere custodita con dignità. Regione Liguria continuerà a essere al fianco delle famiglie, affinché il ricordo dei loro cari resti sempre vivo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.