Saldi estivi in Liguria, da oggi fino al 17 agosto: 45 giorni di sconti nei negozi
di Luca Pandimiglio
Prendono il via oggi, sabato 4 luglio, i saldi estivi in Liguria. La stagione degli sconti interesserà i negozi della regione fino a lunedì 17 agosto, per un periodo complessivo di 45 giorni, come stabilito dal calendario approvato dalla Regione Liguria e trasmesso ai Comuni, alle Camere di Commercio e alle associazioni di categoria.
L'avvio delle vendite di fine stagione coincide con la data individuata a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha fissato nel primo sabato di luglio l'inizio dei saldi estivi nella maggior parte del Paese.
In vista della partenza degli sconti, la Regione ha ricordato gli adempimenti previsti dalla normativa per gli operatori commerciali. Gli esercizi che aderiscono ai saldi sono tenuti a esporre, almeno tre giorni prima dell'inizio delle vendite, un avviso ben visibile dall'esterno che informi la clientela dello svolgimento dell'iniziativa.
Resta inoltre confermato il divieto di effettuare promozioni sui prodotti destinati ai saldi nei 40 giorni precedenti l'avvio delle vendite di fine stagione. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 25 maggio, interessa in particolare articoli stagionali e di moda, come capi di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori e prodotti di pelletteria.
La normativa regionale precisa inoltre che gli esercizi che operano esclusivamente con formula "Outlet" non possono effettuare le vendite di fine stagione, come previsto dalla legge regionale n. 1 del 2007 e successive modifiche.
Per tutta la durata dei saldi dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi. Ogni prodotto in vendita dovrà riportare il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. In base alla normativa nazionale vigente, il prezzo di riferimento dovrà corrispondere al valore più basso praticato al pubblico nei trenta giorni precedenti all'inizio dei saldi.
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