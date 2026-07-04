Bordighera, la sindaca Marzia Baldassarre indagata per peculato d'uso: l'inchiesta sull'utilizzo di mezzi comunali per un gazebo di Forza Italia

La sindaca di Bordighera, Marzia Baldassarre (Forza Italia), è indagata dalla Procura di Imperia con l'ipotesi di peculato d'uso. L'indagine riguarda il presunto utilizzo di un mezzo e di materiale del Comune per l'allestimento del gazebo del tesseramento di Forza Italia, organizzato il 25 ottobre scorso, quando Baldassarre ricopriva ancora l'incarico di assessore.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, la futura sindaca avrebbe chiesto a due operai comunali di trasportare e montare il gazebo utilizzando un furgone dell'ente e altre attrezzature di proprietà comunale.

L'avviso di garanzia è stato notificato nella giornata di giovedì. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Paola Marrali ed è scaturita da un esposto presentato dall'allora sindaco Vittorio Ingenito, dopo una verifica interna condotta dall'amministrazione comunale.

Nell'ambito della stessa vicenda, è stata invece archiviata la denuncia per diffamazione presentata da Baldassarre nei confronti di Ingenito. Il caso aveva già avuto ripercussioni sul piano politico. In seguito ai fatti contestati, Ingenito aveva revocato le deleghe all'allora assessore. Successivamente l'amministrazione è caduta, il Comune è stato commissariato e, alle elezioni del 25 maggio scorso, Baldassarre è stata eletta sindaca alla guida della lista civica "Bordighera Domani".

Per la prima cittadina si tratta della seconda iscrizione nel registro degli indagati nel giro di poche settimane. Lo scorso 17 giugno, infatti, Baldassarre era stata raggiunta da un altro avviso di garanzia, nell'ambito di un procedimento distinto e non collegato al suo ruolo amministrativo, con l'ipotesi di falsità in testamento olografo relativa alla gestione di un trust.

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