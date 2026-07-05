Genova, sicurezza, taxi abusivo fermato dalla Polizia Locale: maxi multa, patente ritirata e veicolo sequestrato

Servizio di trasporto abusivo scoperto e interrotto nella notte tra venerdì e sabato a Genova dalla Polizia Locale. Gli agenti del nucleo di polizia stradale, impegnati in un controllo in abiti civili, hanno fermato un Ford Tourneo utilizzato come taxi senza le necessarie autorizzazioni.

Il veicolo, immatricolato esclusivamente per uso proprio e non destinato al servizio di noleggio con conducente, era già stato monitorato nel corso della serata dopo aver effettuato diverse corse. Secondo quanto accertato dagli agenti, aveva trasportato passeggeri da via Buozzi alla zona del mercato di Sampierdarena e successivamente dal Waterfront fino a via Sant'Alberto.

Il controllo è scattato poco dopo la mezzanotte in via Sampierdarena, subito dopo che il conducente aveva caricato un nuovo gruppo di passeggeri in piazza del Cavalletto, tra i quali erano presenti anche alcuni minori.

All'autista è stata contestata l'attività abusiva di trasporto di persone. La violazione ha comportato il sequestro del mezzo ai fini della confisca, il ritiro immediato della patente con sospensione fino a 12 mesi e una sanzione amministrativa compresa tra 1.998 e 7.993 euro.

«Questa operazione accende i riflettori su un fenomeno grave che riguarda prima di tutto la sicurezza degli utenti, un aspetto che diventa ancora più delicato quando tra i trasportati ci sono dei minori», sottolinea l'assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi.

L'assessora evidenzia come chi utilizza un servizio di trasporto abusivo si affidi a conducenti privi delle necessarie autorizzazioni e a veicoli che non dispongono delle specifiche coperture assicurative previste per il trasporto di persone a pagamento. In caso di incidente, infatti, i passeggeri potrebbero non beneficiare delle tutele garantite dai servizi regolarmente autorizzati.

La Polizia Locale fa sapere che i controlli contro il fenomeno del trasporto abusivo proseguiranno su tutto il territorio cittadino e che sono in corso ulteriori accertamenti su altre situazioni sospette.

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