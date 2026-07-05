Genova, funicolare Zecca-Righi ancora fuori servizio: nuovo stop per un guasto tecnico

La sospensione arriva dopo una serie di rallentamenti e interruzioni registrati negli ultimi mesi. Anche nel corso dell'ultima settimana alcune corse erano state cancellate, mentre durante il fine settimana dell'evento Red Bull Cerro Abajo il servizio era stato effettuato in modalità ridotta. Nonostante i frequenti interventi di manutenzione programmata, i guasti continuano a ripetersi, alimentando il malcontento di residenti e pendolari.

Secondo quanto comunicato da Amt attraverso i propri canali informativi, il servizio resterà sospeso almeno fino a martedì 7 luglio, il tempo necessario per completare le verifiche tecniche e ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto.

La Zecca-Righi rappresenta un collegamento fondamentale tra il centro cittadino e le alture di Genova e viene utilizzata ogni anno da circa un milione di passeggeri. Proprio per questo, ogni stop ha ripercussioni significative sulla mobilità quotidiana di chi vive o lavora nella zona, riaccendendo il dibattito sull'affidabilità dell'infrastruttura e sull'efficacia degli interventi di manutenzione eseguiti finora.