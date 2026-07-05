Anticiclone africano in arrivo, in Liguria attese giornate di caldo intenso e afa in aumento

Una nuova ondata di caldo si prepara a investire l’Italia e la Liguria, con l’arrivo di un vasto anticiclone destinato a riportare condizioni di stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature su tutto il bacino del Mediterraneo.

Dopo una fase caratterizzata da instabilità e temporali, il quadro meteorologico cambia rapidamente: l’alta pressione si estende infatti da domenica 5 luglio, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi e un generale aumento del caldo anche sulle regioni del Nord, Liguria compresa.

Secondo le previsioni meteorologiche, le temperature inizieranno a salire fino a raggiungere valori attorno ai 33-34 gradi nelle principali aree urbane del Centro-Nord, con condizioni percepite come ancora più afose lungo le zone costiere a causa dell’umidità. In Liguria, il mix tra caldo e tassi di umidità elevati tipici del litorale contribuirà a rendere le giornate particolarmente pesanti dal punto di vista del disagio fisico.

La fase più intensa dell’ondata di calore è attesa a partire dalla metà della prossima settimana, quando masse d’aria di origine subtropicale prenderanno il sopravvento, determinando anomalie termiche marcate e valori stabilmente sopra la media stagionale. Il tempo si manterrà comunque stabile su tutta la regione, con sole prevalente e assenza di fenomeni significativi.

Nel dettaglio, nei primi giorni della settimana la Liguria vivrà condizioni di tempo generalmente soleggiato, con cielo sereno o velato e temperature in costante aumento sia lungo la costa sia nelle zone interne. L’assenza di ventilazione significativa potrebbe accentuare ulteriormente la percezione del caldo, soprattutto nei centri urbani e nelle aree più densamente abitate.

Il quadro generale conferma quindi l’arrivo di una fase estiva piena e stabile, con la Liguria tra le regioni maggiormente interessate dalla combinazione di alte temperature e afa, tipica delle situazioni di alta pressione persistente sul Mediterraneo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.