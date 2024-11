Università: dal ministero 670mila euro a Genova per servizi benessere psicologico studenti

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 669.512 euro per l'Università di Genova, con l'obiettivo di potenziare i servizi di supporto agli studenti, in particolare quelli dedicati all'inclusione e al contrasto alla violenza. I fondi serviranno per attivare o rafforzare strutture come gli sportelli antiviolenza, a supporto degli studenti in difficoltà.

"Stiamo proseguendo il potenziamento della 'cassetta degli attrezzi' che mettiamo a disposizione delle università e delle AFAM per garantire agli studenti gli strumenti necessari a gestire situazioni di disagio in modo tempestivo", ha commentato il ministro Anna Maria Bernini. "Il nostro obiettivo è creare le condizioni per prevenire le emergenze e assicurare a tutti gli studenti un percorso di crescita personale, non solo una competizione sulle performance", ha aggiunto.

Il finanziamento fa parte di un investimento complessivo di 35 milioni di euro destinati dal MUR attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). A questi si aggiungono 20 milioni di euro previsti nell'Avviso Pro-Ben 2024, destinati a finanziare progetti di ricerca per affrontare il disagio psicologico e le fragilità emotive, in particolare quelle legate agli aspetti cognitivi degli studenti.