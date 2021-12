Un'intera famiglia di cinghiali a nuoto nel mar Ligure

di Alessandro Bacci

Gli avvistamenti di cinghiali in Liguria non fanno neanche più notizia. Anche i cinghiali a nuoto in mare o in spiaggia sembrano diventati comuni negli ultimi tempi. Eppure un'intera famiglia di sei cinghiali nel mar Ligure non era mai stati avvistati.

"Invece di calare le reti vado a caccia", grida ironicamente l'autore del video girato al largo di Moneglia. Il video è diventato virale sui social, scatendando l'ironia dei liguri ormai abituati a scende di questo tipo. Resta da capire perchè gli animali si spingano così al largo invece di raggiungere la costa e mettersi in salvo.