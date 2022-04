Pietra Ligure, galline a spasso nel parcheggio del Santa Corona: erano fuggite da un vicino pollaio

di Marco Innocenti

Gli insoliti "visitatori" hanno attirato l'attenzione di molti savonesi incuriositi, prima di essere catturati e riportati al sicuro nel loro pollaio

Ma che ci fanno galli e galline nel parcheggio del Santa Corona, intenti a razzolare fra le auto in sosta e sotto i pini delle piazzole? E' successo stamani, quando alcuni galli e galline sono fuggiti da un pollaio e, chissà come, sono finiti nel bel mezzo del parcheggio dell'ospedale savonese. Gli animali, per nulla intimoriti dall'ambiente insolito, hanno iniziato a vagare fra le auto, sparpagliandosi qua e là fra le risatine dei tanti savonesi che in quel momento si trovavano nei paraggi. In men che non si dica, galli e galline hanno trasformato le piazzole di sosta nella loro aia privata, sembrando proprio a loro agio.

Dopo un primo momento di sorpresa e divertimento, gli animali sono stati radunati e catturati, prima di essere riportati a casa, al sicuro nel loro bel pollaio.