Grande caldo, animali domestici a rischio: i consigli del veterinario

di Anna Li Vigni

Controllare la temperatura degli ambienti in cui si trovano cani e gatti e non costringere gli animali a eccessive passeggiate soprattutto nelle ore più calde

Il caldo eccessivo può essere molto pericoloso anche per gli animali domestici: anche loro potrebbero andare incontro a colpi di calore o o colpi di sole. Bastano però delle semplici ma importanti regole per passare insieme una estate tranquilla e in salute.

Spesso ad esempio consideriamo che la casa, il giardino o il terrazzo siano dei luioghi sicuri, invece bisogna monitorare la temperatura che si può creare in questi ambienti. Bisogna fare attenzione anche ai segnali che l'animale ci lancia. Ecco alcuni suggerimenti da seguire come cambiare spesso l'acqua da bere, bagnare le parti del corpo meno pelose, adottare un lettino refrigerante o far fare un bagnetto fresco al cane nelle apposite piscine.

Non portare il cane fuori nelle ore più calde e fare attenzione all’asfalto troppo caldo.