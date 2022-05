Genova, l'assessore Piana e l'emergenza cinghiali: "Ampliare i calendari venatori"

di Tiziana Cairati

Alessandro Piana, assessore Regionale all’Agricoltura, intervenuto al Live di Telenord parla delle contromisure delle Istituzioni per arginare il problema dei cinghiali in giro per la città.

“Sono anni che denunciamo la situazione cercando di parlare con tutti gli assessori d’Italia. Ma non è semplice. Oggi abbiamo un’invasione nelle città, da Milano a Roma passando per Firenze e Torino, questa è realtà dei fatti. Abbiamo un numero di cinghiali presente a chilometro quadrato superiore alla media europea", le parole dell'assessore.