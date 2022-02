Ucraina, oggi alle 18 a De Ferrari manifestazione per dire no alla guerra

di Redazione

Molte adesioni tra le liste della sinistra all'appuntamento fissato dal Pd per le ore 18. Ferma condanna dell'aggressione da parte del Movimento 5 Stelle

Crescono le adesioni alla manifestazione "No alla guerra, sì alla pace" indetta per oggi pomeriggio alle 18 a Genova in piazza De Ferrari dal Partito Democratico, a cui parteciperanno Linea Condivisa, Lista Sansa, Demos, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Giovani Democratici Genova e Sinistra Universitaria Genova.

"In queste terribili ore, dove ritorna a manifestarsi il demone della guerra in Europa, aderiremo al presidio per la pace, per ribadire che la guerra non è mai giusta e che la via per la risoluzione dei problemi deve sempre essere quella del dialogo", motiva Linea Condivisa in una nota.

Anche il capogruppo in Consiglio regionale e il consigliere regionale del M5S, Fabio Tosi e Paolo Ugolini, esprimono "una ferma condanna all'attacco russo in Ucraina, dopo due anni di drammatica pandemia, mai avremmo pensato che una nazione potesse pensare a bombardare un Paese vicino, sovrano, minacciando la democrazia e la stessa libertà di un popolo che rivendica il diritto di vivere pacificamente".