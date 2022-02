Ucraina, l'attacco della Russia. La guerra è iniziata. Cnn: centinaia di vittime

di Redazione

Alle 4 del mattino italiane, Putin ha fatto partire l'attacco. Esplosioni nelle città, le sirene suonano ovunque

La guerra è iniziata. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito «un’operazione militare speciale» in Ucraina, che col passare dei minuti si è rivelata un attacco totale. Gli ultimi tentativi diplomatici per evitare il conflitto sono quindi falliti.

«Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia».

Le sirene che mettono in allerta la popolazione dal rischio di bombardamento stanno suonando un po' in tutte le città dell'Ucraina. Il Paese sarebbe sotto attacco da tutti i lati: da nord (Bielorussia), da Est (la Russia, passando dalle repubbliche filorusse del Donbass), da Sud (la Crimea), e a Ovest, una delle vie di fuga possibili per i profughi (che si dirigeranno verso Polonia e Moldavia).

La Nato "condanna con forza" l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare". Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà "tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati". E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell'Alleanza Jens Stoltenberg

