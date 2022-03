Ucraina, notte di massicci bombardamenti. Attesa per il terzo negoziato

di Guido Agosteo

Scambi di accuse reciproche fra Zelenski e la Russia. L'israeliano Bennet e Erdogan tentano una mediazione. Pesanti perdite per le borse europee

Notte di massicci bombardamenti su molte città dell'Ucraina. Nei sobborghi di Kiev la situazione sarebbe "catastrofica". A Mariupol e in altre città assediate, al momento bloccate le evacuazioni di civili, malgrado le promesse. Moscagli ucraini di volerli usare come scudi umani.

Gli ucraini denumciano un attacco all'Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, dove c'è una struttura nucleare. Secondo Kiev si è sfiorata una "catastrofe ambientale". Mosca contrattacca: "Kiev colpisce la struttura dando a noi la colpa".

Oggi dovrebbe essere il giorno del terzo round del confronto Mosca-Kiev. Il premier israeliano Naftali Bennet e il presidente turco Erdogan sono in questo momento i più atttivi sul fronte diplomatico. Ma le posizioni restano lontane.

Mosca "non cede su niente", registra l'Eliseo, mentre il capo negoziatore ucraino pur dicendosi pronto a discutere "alcuni modelli non Nato", riafferma: "Non cederemo su Crimea e Donbass".

Il Papa ha ribadito che la Santa Sede è disposta a fare di tutto per mettersi al servizio della pace.

Apertura di borsa pesantissima su tutti i listini europei.