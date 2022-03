Guerra in Ucraina, il generale Tricarico a Telenord: "Tutto dipende da Putin"

di Redazione

"Difficile dire se sia una persona equilibrata, in questo momento, oppure no. Per questo la minaccia nucleare è reale"

Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa, è intervenuto oggi pomeriggio durante la diretta Live di Telenord per offrire il suo punto di vista di grande esperto sulla situazione della guerra in Ucraina. Non è sembrato molto sorpreso dalle esternazioni del presidente francese Macron dopo la telefonata con Putin. "Macron non è nuovo a esternazioni un po' particolari. Teniamo presente anche il clima elettorale che si respira in Francia...".

Tricarico parla poi del ruolo della Nato, forzatamente limitato. Allo stato degli atti, non è da lì che può arrivare un sostegno all'Ucraina. "E' una organizzazione difensiva che interviene in soccorso di uno stato membro oppure in base a una risoluzione di impegno dell'Onu. Senza uno di questi due requisiti non può muovere un dito".

Un tema che preoccupa ancora di più la gente è ovviamente quello della minaccia nucleare. "Siamo davanti a un ventaglio di possibilità infinito - dalla pace al conflitto nucleare. Tutto è nella stessa testa di una persona sul quale è lecito interrogarsi se si trova in una condizione di equilibrio oppure, come dire, su un piano inclinato. Qualche preoccupazione è inevitabile...".