L'appello delle famiglie con ragazzi autistici: "Dateci un appartamento per la loro indipendenza"

Non solo il ricordo di Papa Francesco e del 25 aprile. Nell'ultima puntata di Scignoria!, la trasmissione in lingua genovese del giovedì sera di Telenord, anche, un'emozionante testimonianza di una donna, mamma di un ragazzo affetto da autismo. Parole dirette, quelle confezionate dal montaggio di Mike fC, che hanno raccontato in pochi secondi le difficoltà quotidiane. Nel caso specifico, problematiche accentuate quando la vita aumenta i carichi con incertezze di salute per uno dei due genitori.

In studio, Andrea Lustro, organizzatore di un recente concerto a Campomorone (vedi foto) prorio in favore della Fondazione Cometa Blu per l'autismo, ha posto l'accento sull'esigenza del momento per le tante famiglie che si confrontano con questa attualità: "L'aspetto più importante della nostra assistenza è costruire il domani senza noi genitori. Dunque, quello che noi rivolgiamo alla politica locale è un vero e proprio appello perchè qualche istituzione possa concederci un appartamento in cui i ragazzi riescano ad avviare un percorso di pre autonomia confrontandosi tra loro. E' questa la grande sfida per chi vive la nostra condizione. Il dopo di noi".

