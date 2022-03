Ucraina, bombe sulla centrale nucleare. Notte di terrore in Europa e nel mondo

di Guido Agosteo

E' il primo attacco a una centrale della storia. E quella di Enerhodar è la più grande d'Europa. Zelensky: "Putin vuole un'altra Chernobyl". Nessuna fuga radioattiva

Notte di terrore in tutta Europa e nel mondo per l'Ucraina, dove nella notte bombardamenti russi contro la centrale di Enerhodar, colpita e incendiata, per qualche ora hanno evocato lo spettro di una nuova Chernobyl. Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori nell'oblast di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Nessuna fuga radioattiva è stata rilevata, riferisce il regolatore ucraino.

E' la prima volta nella storia che viene attaccata una centrale atomica: "Putin vuole ripetere la catastrofe di Chernobyl". Così il presidente ucraino Zelensky.

Resta comunque in agenda un terzo incontro tra le delegazioni di Kiev e Mosca. In quello di ieri, è stato trovato l'accordo sulla creazione di corridoi umanitari per evacuare i civili.

Oggi sono in programma riunioni d'emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull'Ucraina.

La Farnesina rinnova la raccomandazione agli italiani rimasti in Ucraina di "lasciare immediatamente il Paese".

Triplicato il flusso di profughi in arrivo in Italia.

I media indipendenti russi lanciano l'allarme per la chiusura in rapida successione di emittenti e testate, con Mosca che tenta di impedire la diffusione delle proteste contro la guerra all'Ucraina. Questa notte le pagine web di Facebook e di vari media internazionali sono diventate in parte inaccessibili in Russia. S&P taglia per la seconda volta in pochi giorni il rating della Russia, portandolo a CCC-