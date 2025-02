Treni, altra grana: traffico bloccato tra Ventimiglia e la Francia

Il collegamento ferroviario tra Italia e Francia è stato interrotto a causa di un guasto a un carrello per la manutenzione della linea ferrata in territorio francese. L’incidente ha causato disagi soprattutto ai lavoratori transfrontalieri diretti nel Principato di Monaco e in altre località della Costa Azzurra, che si sono organizzati con passaggi in auto (covoiturage).

L’incidente – Il guasto è avvenuto nella notte tra Ventimiglia e il confine di Ponte San Ludovico. Sebbene tecnicamente ancora in Italia, l’area è considerata territorio ferroviario francese per via del diverso sistema di voltaggio e segnaletica.

Ripristino del servizio – I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Secondo le prime informazioni, la circolazione potrebbe riprendere in mattinata su un solo binario, con inevitabili rallentamenti.

Disagi per i lavoratori – Centinaia di frontalieri, abituati a spostarsi in treno per raggiungere il posto di lavoro in Francia, hanno dovuto trovare soluzioni alternative. Il covoiturage è diventato la principale opzione per evitare ritardi.

Attesa per aggiornamenti – Le autorità ferroviarie francesi e italiane stanno monitorando la situazione. Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime ore.

