Traffico: riaperto tunnel Colle di Tenda, ossigeno per la Liguria in vista di un fine settimana da bollino rosso

Liguria respira, almeno in parte. È stato ufficialmente riaperto al traffico da questa mattina il nuovo tunnel del Colle di Tenda, un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra la provincia di Cuneo, l'Imperiese e la Costa Azzurra. Il transito sarà consentito fino al 14 settembre in modalità a senso unico alternato, dalle 6 alle 21. La notizia, arrivata nel pomeriggio di ieri dal tavolo della Commissione Intergovernativa riunitasi a Torino, rappresenta un importante passo avanti per la mobilità transfrontaliera, in particolare in vista del picco di spostamenti previsto tra fine luglio e inizio settembre.

Con l’inizio delle “prove generali” dell’esodo estivo già da questo fine settimana, la Liguria si prepara a un aumento considerevole del traffico sia in direzione delle località balneari, sia lungo i principali snodi di collegamento con Piemonte e Francia. L’apertura parziale ma continuativa del tunnel di Tenda potrebbe contribuire a decongestionare arterie già sovraccariche, come la SS 20 del Col di Tenda e i valichi secondari, oltre a offrire un’alternativa preziosa per chi viaggia tra nord Italia e la Riviera dei Fiori.

Secondo Anas, si tratta di uno dei punti chiave per “fluidificare il traffico in concomitanza con il picco degli spostamenti”, come dichiarato dall’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme. “Stiamo lavorando per semplificare la gestione della viabilità, ottimizzando i cantieri e rafforzando i presìdi su tutto il territorio nazionale – ha aggiunto – con l’obiettivo di garantire agli utenti tempi di percorrenza migliori e una maggiore sicurezza stradale”.

Il fine settimana in corso si preannuncia critico, con bollino rosso previsto nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 luglio, e nella mattinata di domani, sabato 19. Disagi attesi anche nel pomeriggio di domenica 20 per i rientri. In Liguria, oltre alla SS45 di Val Trebbia, tra le tratte maggiormente esposte ci sono l'A10 e le direttrici verso Ventimiglia e la Francia, che nei weekend estivi registrano tradizionalmente volumi di traffico elevatissimi.

Anas ha attivato oltre 2.500 operatori su strada tra personale tecnico e operativo, supportati dalle Sale Operative Territoriali e dalla Sala Situazioni Nazionale, che monitorano costantemente l’andamento del traffico 24 ore su 24. Per facilitare la circolazione, resta in vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.