The Ocean Race - Grand Finale: inaugurazione ufficiale al Waterfront di Genova con la fanfara e l'alzabandiera

Si è tenuto questo pomeriggio nella cornice del Waterfront di Levante l'inaugurazione ufficiale del Ocean Live Park in occasione dell Gran Finale della regata Ocean Race, che troverà il proprio termine a Genova. Alle 16.47 l'apertura della cerimonia con la musica della fanfara della Marina Militare, poi l'alzabandiera con il vessillo issato al cielo.

La sfilata delle varie bandiere fin sul Palco Centrale ha precedeuto l'intervento delle istituzioni: il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro al Mit Edoardo Rixi, Evelina Christillin, il ceo di Ocean Race Richard Brisius, il presidente del Porto Antico Mauro Ferrando, il direttore dell'istituto idrografico Massimiliano Nannini, l'ammiraglio Sergio Liardo.

Il presidente della Liguria Giovanni Toti: "Se Renzo Piano ha detto che con il Waterfront Genova si rimpossessa della sua acqua, con questo gran finale di riappropria del mare. Questa regata simboleggia un'altra cosa: la tenacia di sfidare il mare è la migliore sintesi dello spirito per affrontare queto momento. Ocean Race è una risposta ai tanti "no" che ostacolano la crescita, quei "no" di chi pensa di non farcela o vuole non farcela. In una settima celebriamo l'equipaggio che conclude questa regata ma anche la città e un Paese che si prefiggono tanti obiettivi"

Richard Brisius, CEO di Ocean Race: "La regata delle Legend a Genova è una delle celebrazione in occasione dei 50 anni di The Ocean Race. Ci sono meno persone che hanno fatto la Ocean Race rispetto a quelle che hanno scalato l'Everest. Sono persone che avranno per sempre questa storia da raccontare, vengono qua perchè hanno voglia di far parte di questo Grand Finale"

Ha detto a Telenord Evelina Christillin: "E' una cosa bellissima essere qui e aver contribuito insieme alle istituzioni locali. E' un finale straordinario, e tutto cio' che si vede oggi a Genova è la miglior location possibile. Si è ricostruito per il futuro, con un architetto straordinario e genovese come Renzo Piano. Sia che siano sportivi sia che non lo siano, cio' che lasciano è sia tangibile che non tangibile, ovvero dal punto di vista morale. La città di Torino è cambiata dopo le Olimpiadi, questo è un esempio"

Ha detto a Telenord Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI Liguria: "Da genovese per me è un grande orgoglio vedere che lo sport a Genova ha riacquistato la centralità con tantissimi eventi che attraggono non solo turisti ma anche investimenti. La ricaduta è valutabile solo nel tempo, pensiamo alle infrastrutture sportive della città. Momenti come questi sono importanti e ce ne dovrebbero essere anche di più. L'impulso che da Ocean Race a far diventare centrale una zona che non lo era, credo sia un valore che ci ripagherà per molti anni"

Alle 18 l'inaugurazione della scultura del maestro Marco Nereo Rotelli