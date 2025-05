Terzo Valico, Ghio e Pandolfo (PD): "Dal governo nessuna rassicurazione e riscontro su tempi e finanziamento"

"Nessuna risposta dal governo sui tempi di realizzazione del Terzo Valico e nessuna rassicurazione che l’allungamento dei tempi non comprometta il finanziamento di 4 miliardi. Il sottosegretario Ferrante, intervenendo in Commissione Trasporti, ha affermato che il Mit sta lavorando al massimo e che l’impegno proseguirà nei prossimi mesi, ma non ha mai indicato il 2026 come data certa per la conclusione dei lavori. Lasciando ancora la questione irrisolta e senza riscontro per quanto riguarda il finanziamento necessario per completare la progettazione e quindi procedere con la realizzazione del quadruplicamento, cioè l’ultimo tratto lombardo del Terzo Valico. Eppure questo è un elemento fondamentale per garantire l’obiettivo complessivo della velocizzazione dei collegamenti tra Liguria, Genova e Milano". Così in una nota Valentina Ghio, vicepresidente Gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti e Alberto Pandolfo deputato PD componente Commissione Attività produttive.

