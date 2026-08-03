Telefoni fuori uso e carcere di Marassi isolato, il sindacato: "Criticità già nota, inaccettabile"

Carcere di Marassi isolato e senza la possibilità di comunicare con l'esterno: è la denuncia del sindacato Uil Fp Polizia Penitenziaria attraverso le parole del segretario Fabio Pagani.

"Da giorni contattare il carcere di Genova Marassi è impossibile. Il centralino dell'istituto è fuori servizio e le linee telefoniche risultano completamente in

tilt, lasciando di fatto uno dei più complessi istituti penitenziari della Liguria isolato dall'esterno" - afferma Pagani - "È inaccettabile che un istituto che ospita

circa 700 detenuti possa rimanere per giorni senza un regolare servizio telefonico, nell'indifferenza generale. Ancora più grave è che questa criticità fosse nota da tempo ai vertici dell'istituto, i quali hanno comunque lasciato la struttura per il periodo di ferie senza che il problema venisse risolto".

"Dopo la gravissima rivolta del 4 giugno 2025, che avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque nella gestione dell'istituto, assistiamo invece al ripetersi di criticità - prosegue Pagani - che dimostrano come nulla sia realmente cambiato. Marassi continua a vivere in una condizione di emergenza permanente". Per il sindacato "è ormai indispensabile una verifica immediata sulle responsabilità gestionali. Chi aveva il dovere di garantire il funzionamento dell'istituto dovrà spiegare perché un carcere dello Stato sia rimasto isolato per giorni. E' urgente un intervento del Dipartimento".

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