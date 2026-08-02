Noli, si tuffa tra gli scogli e sbatte la schiena: 21enne trasportata in elicottero al Santa Corona

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Noli, nella zona sottostante la Grotta dei Falsari, dove una ragazza piemontese di 21 anni è rimasta ferita dopo essersi tuffata in mare in un tratto caratterizzato dalla presenza di scogli.

Durante il tuffo la giovane ha urtato violentemente la schiena contro una roccia. A riportarla a riva è stato il fidanzato, che ha immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera. Dopo essere stata medicata e stabilizzata, la 21enne è stata recuperata dall'elisoccorso Grifo e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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