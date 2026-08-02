Genova, gozzo in difficoltà al largo di Capolungo: salvati due occupanti, intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Intervento questa mattina del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Genova per soccorrere un gozzo in difficoltà al largo di Capolungo.

L’allarme è scattato dopo che il natante ha iniziato a imbarcare acqua. Raggiunta l’imbarcazione, i soccorritori hanno messo in salvo i due occupanti, trasferendoli sul gommone di supporto.

Successivamente due sommozzatori sono intervenuti sul gozzo per limitare l’emergenza: inizialmente hanno provveduto a svuotare l’acqua imbarcata utilizzando dei secchi, poi hanno installato una pompa di svuotamento per completare le operazioni di recupero.

Una volta riportato il natante in condizioni di galleggiamento sicure, il gozzo è stato trainato fino allo scalo di Boccadasse, punto dal quale era partito.

L’intervento è stato effettuato dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Genova.

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