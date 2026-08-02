Savona: muore 27enne dopo schianto in moto sull'Aurelia

Non ce l'ha fatta Mattia Nasca, il 27enne di Vado Ligure rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto venerdì sera lungo via Nizza, a Savona. Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il giovane è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

La notizia ha suscitato profonda commozione a Vado Ligure e Savona, dove Mattia (foto dal profilo Facebook) era molto conosciuto. Dipendente dello stabilimento Alstom e storico tifoso biancoblù, aveva fatto parte per anni del gruppo ultras del Savona Calcio.

L'incidente si era verificato poco dopo le 22 lungo l'Aurelia. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane stava percorrendo via Nizza in direzione Vado Ligure quando la sua moto si è scontrata con una Mini che stava effettuando una svolta verso una strada laterale, all'altezza della concessionaria Dream Car. L'urto è stato estremamente violento e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, riportando traumi gravissimi.

I soccorsi erano scattati immediatamente con l'intervento dei volontari della Croce Rossa di Vado Ligure, del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 27enne era stato trasferito d'urgenza al Santa Corona, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli investigatori stanno verificando le responsabilità dei conducenti coinvolti, la velocità dei mezzi e l'eventuale presenza di immagini registrate da telecamere di videosorveglianza che possano contribuire alla ricostruzione dei fatti.

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