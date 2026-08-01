Genova, ancora violenza sugli autobus: rissa tra giovani, interviene l'autista e rimane ferito

Notte movimentata a Genova, dove due violente risse hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in Valbisagno e nel quartiere di San Teodoro.

Il primo episodio si è verificato a bordo di un autobus della linea notturna N1, in transito lungo via Emilia, in Valbisagno. Durante una lite degenerata in una rissa tra alcuni giovani, l'autista del mezzo è intervenuto nel tentativo di separarli, rimanendo però ferito.

L'uomo ha riportato diverse contusioni ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i ragazzi coinvolti nell'aggressione.

Un secondo intervento dei militari è stato necessario poco dopo in largo San Francesco da Paola, nel quartiere di San Teodoro. A far scattare l'allarme sono state le numerose segnalazioni dei residenti, che hanno riferito di una violenta rissa tra una decina di giovani.

All'arrivo delle pattuglie, però, i partecipanti si erano già allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

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