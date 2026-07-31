Genova, arrestato scippatore algerino in Via del Campo grazie alla videosorveglianza

La polizia locale ha arrestato un uomo di 22 anni, di origine algerina, accusato di avere scippato la collana dal collo di un passante in via del Campo, nel centro storico di Genova.

Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo grazie a un collega, addetto alla videosorveglianza, che dal monitor della centrale operativa ha guidato la pattuglia sul territorio, permettendo agli agenti di intercettare e bloccare l'uomo.

Il ventiduenne è accusato di rapina.

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