Genova Multedo: scoperta discarica abusiva di rifiuti pericolosi, area sequestrata
di R.C.
Rinvenuti rifiuti pericolosi, tra cui batterie al piombo, frigoriferi dismessi, bombole di gas, materiali plastici e detriti da lavori di costruzione e demolizione
Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata individuata e posta sotto sequestro a Multedo, in un'area del demanio marittimo di circa 300 metri quadrati. L'operazione è stata condotta congiuntamente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova e dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Genova Rivarolo nell'ambito di un'attività di controllo ambientale.
Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto numerosi rifiuti pericolosi e ingombranti, tra cui batterie al piombo, frigoriferi dismessi, bombole di gas, materiali plastici e detriti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, abbandonati in un'area caratterizzata da forte degrado e situata a breve distanza dal mare.
Per limitare i rischi ambientali e garantire la sicurezza dei cittadini, tutti i materiali sono stati raccolti e concentrati all'interno di una zona già delimitata da barriere in calcestruzzo, così da evitarne la dispersione e impedire il contatto accidentale con i passanti.
Secondo gli investigatori, la presenza all'aperto di rifiuti di questo tipo, esposti alle intemperie e in prossimità della costa, rappresenta un potenziale pericolo sia per l'ambiente sia per la salute pubblica, a causa del possibile rilascio di sostanze inquinanti nel terreno e nelle acque.
Al termine delle verifiche l'area è stata sottoposta a sequestro probatorio. Gli accertamenti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di abbandono di rifiuti pericolosi.
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