Savona, droga: in trappola spacciatore 18enne di cocaina che agiva da Albenga a Finale

Un diciottenne accusato di rifornire sia clienti sia spacciatori della riviera di Ponente e dell'entroterra savonese è stato arrestato dalle polizie locali di Loano e Finale Ligure, con il supporto degli agenti di Albenga e Villanova d'Albenga. L'operazione ha portato al sequestro di circa 800 grammi di cocaina e 6 mila euro in contanti.

L'indagine, coordinata dalla pubblico ministero Chiara Venturi della Procura di Savona, ha permesso di ricostruire i movimenti del giovane e il suo sistema di distribuzione anche grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Secondo gli investigatori, il ragazzo effettuava consegne di cocaina comprese tra i 5 e i 100 grammi, alimentando un flusso costante di droga destinato allo spaccio sul territorio.

Nel corso delle attività investigative sono stati individuati due appartamenti, a Villanova d'Albenga e Giustenice, utilizzati come basi operative, oltre a uno scooter parcheggiato nel centro di Albenga impiegato come deposito della sostanza stupefacente già confezionata.

Dopo diversi giorni di monitoraggio è scattato il blitz. Il diciottenne è stato fermato all'uscita dell'abitazione di Giustenice. Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare cocaina ancora in pietra, pronta per essere lavorata, dosi già confezionate, bilancini di precisione e circa 70 grammi di droga trovati addosso al giovane. Complessivamente sono stati recuperati circa 800 grammi di cocaina, oltre al denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio.

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