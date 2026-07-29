Genova Pegli, via XVIII Fanciulli chiusa il 30 e 31 luglio per lo smontaggio del ponteggio del “Voltino”

A Pegli scattano nuove modifiche alla viabilità per consentire i lavori di smontaggio del ponteggio installato sul “Voltino” di via XVIII Fanciulli, interessato da un intervento di restauro conservativo.

Dalle ore 7 di giovedì 30 luglio fino alle ore 19 di venerdì 31 luglio, il tratto di via XVIII Fanciulli compreso tra i civici 4 e 7 rossi sarà interdetto al transito sia veicolare sia pedonale.

Il provvedimento si rende necessario per permettere agli operatori di svolgere in sicurezza le attività di rimozione del ponteggio che ha interessato la struttura del “Voltino”.

Durante il periodo di chiusura, all’intersezione tra via Beato Martino da Pegli e via XVIII Fanciulli, i veicoli provenienti da via Martiri della Libertà avranno l’obbligo di proseguire diritto. La stessa disposizione riguarderà i pedoni in arrivo da via Martiri della Libertà, via Pavia e via Garelli.

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