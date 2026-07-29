Imperia: il caso assurdo di Gatto, il felino portato via dal cinema dove viveva e fatto sopprimere. Atsl 1: "Nessun ruolo nella vicenda"

Per anni è stato una presenza fissa al Cinema Centrale di Imperia, dove viveva accudito dal personale e salutava gli spettatori dal giardino della struttura. La sua storia, però, si è conclusa tragicamente dopo che una coppia di turisti lo ha scambiato per un gatto randagio bisognoso di aiuto.

L'episodio è avvenuto al termine della proiezione del film Odissea. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due mentre prendevano il micio e si allontanavano. Solo dopo aver visionato i filmati, Marco Rimbaudo, che da anni si prendeva cura dell'animale, ha scoperto quanto era accaduto. Poco dopo è arrivata la notizia più dolorosa: il gatto era stato portato in una clinica veterinaria, dove era stato soppresso.

Il gatto, che aveva circa vent'anni, soffriva di alcune patologie legate all'età, ma era seguito da un veterinario e continuava a vivere nel suo ambiente abituale. Rimbaudo ha annunciato l'intenzione di presentare denuncia, sottolineando che nessuno lo ha contattato prima di portare via l'animale.

Sulla vicenda è intervenuta anche ATSL – Area 1, precisando: "I Servizi di Sanità Animale non hanno avuto alcun ruolo né nella cattura dell’animale né nella decisione o nell’esecuzione della sua soppressione. L’intervento degli uffici aziendali si è limitato esclusivamente agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, finalizzati alla registrazione e alla tracciabilità del caso. ATSL – Area 1 è pertanto del tutto estranea alle modalità con cui l’animale è stato prelevato, trasportato e successivamente soppresso".

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