Da Genova a Ventimiglia a Padova: foglio di via a nigeriano che picchia due passanti, è in Italia come rifugiato politico

Prima le denunce in Liguria, tra Genova e Ventimiglia, poi una lunga serie di episodi violenti in diverse città italiane. È il percorso giudiziario di un 34enne cittadino nigeriano, rifugiato politico, che nelle scorse ore è stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova dopo aver aggredito senza apparente motivo due persone nel centro storico.

L'episodio è avvenuto nei pressi di Piazza della Frutta. Secondo la ricostruzione della Polizia, l'uomo ha colpito con un pugno all'addome un 37enne padovano appena uscito da un negozio. Un passante è intervenuto nel tentativo di fermarlo, ma è stato a sua volta preso a pugni e colpito con alcuni sputi. L'aggressore è stato quindi bloccato dagli agenti delle Volanti e accompagnato in Questura.

Dagli accertamenti è emerso un lungo elenco di precedenti penali. Tra questi figurano anche due episodi avvenuti in Liguria nel 2021. A Genova il 34enne era stato denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere. Pochi giorni più tardi, a Ventimiglia, era finito nuovamente nei guai dopo aver preso a calci diversi motocicli parcheggiati nei pressi della stazione ferroviaria. Nelle settimane successive era arrivata anche una denuncia per un tentato furto in abitazione.

Il curriculum giudiziario dell'uomo prosegue poi con altri episodi in diverse città italiane. Entrato in Italia prima del 2014, era stato arrestato nel 2017 per spaccio di sostanze stupefacenti e condannato a quattro mesi di reclusione. Sempre nel 2021 era stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale e denunciato per aver aggredito a calci e pugni alcuni dipendenti di un fast food all'interno della stazione Termini.

All'inizio del 2022, ancora nella Capitale, era stato denunciato per aver aggredito un autista di autobus e i poliziotti intervenuti. Nel febbraio 2023, alla stazione ferroviaria di Bologna, era stato indagato per lesioni personali e resistenza dopo aver colpito con una gomitata un controllore che gli aveva chiesto il biglietto. Più recentemente, lo scorso 16 giugno a Roma, era stato arrestato con l'accusa di aver tentato di rapinare un turista del telefono cellulare, colpendolo con un pugno.

Alla luce dei numerosi precedenti e dell'ultimo episodio di violenza, il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto nei confronti del 34enne un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per quattro anni. L'Ufficio Immigrazione ha inoltre avviato la procedura per la segnalazione alla Commissione territoriale competente, che dovrà valutare l'eventuale revoca del permesso di soggiorno legato allo status di rifugiato.

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