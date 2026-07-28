Incidente mortale a Sori, vittima un motociclista: fatale lo scontro con un'automobile

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Sori, sulla strada tra l'Aurelia e via XXV Aprile, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con la propria moto contro un'automobile.

E' successo poco dopo le 17: sul posto sono intervenute la Pubblica Assistenza Nerviese, l'automedica Golf 6. Purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

La dinamica

Sulla dinamica è in corso la ricostruzione da parte della polizia locale: sembra che l'uomo alla guida della moto abbia perso il contro del mezzo, finendo così incastrato sotto l'automobile. L'uomo sarebbe morto sul colpo

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