Autostrade, lunedì difficile: tre incidenti in poche ore provocano code per chilometri

Oltre otto chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A10 Savona-Ventimiglia nel tratto tra San Bartolomeo al Mare e Albenga in direzione Italia a causa di un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Lo comunica la società gestrice Concessioni del Tirreno. Sono intervenuti sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Un ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Altri quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l'A12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi per un incidente. Un chilometro di coda in A10 alla barriera del confine di Stato in direzione Italia a causa del traffico intenso.

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