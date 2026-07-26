Spotorno, ultimo saluto ad Alessio: lunedì a Saronno i funerali del 15enne morto al luna park

Si terranno lunedì 27 luglio, alle 15.30 nella chiesa prepositurale di Saronno, i funerali di Alessio Colletti (foto da pagina FB dello Sporting Club Saronno) il ragazzo di 15 anni morto lo scorso 16 luglio in un tragico incidente al luna park di Spotorno, in Liguria.

In vista dell'ultimo saluto, la madre Elena ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno espresso vicinanza e affetto alla famiglia in questi giorni di profondo dolore. In un'intervista a Il Saronno, ha ricordato il figlio attraverso le testimonianze di chi lo conosceva: «Mi hanno scritto che era educato, rispettoso, gentile, un'anima pura. È la conferma che i valori che ho cercato di trasmettergli sono arrivati davvero».

La donna ha rivolto un pensiero anche alla famiglia dell'amico Lorenzo, con cui Alessio stava trascorrendo le vacanze in Liguria. «Non devono sentirsi in colpa. Posso solo ringraziarli per averlo fatto divertire e per avergli regalato giorni felici. Mi dispiace che Lorenzo abbia vissuto un trauma così grande: nessuno dovrebbe assistere alla morte di un amico», ha dichiarato.

Nato e cresciuto a Saronno, Alessio frequentava il liceo scientifico a indirizzo Scienze applicate dell'Istituto Orsoline, che nei giorni scorsi gli ha dedicato un momento di preghiera. Grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, era capitano dell'Amor Sportiva Saronno, dove si distingueva per impegno e talento.

«Per lui il pallone era molto più di un gioco: non saltava quasi mai un allenamento, nemmeno con la febbre», ha raccontato la madre. Nell'ultima stagione aveva segnato 18 gol e sognava di costruire il proprio futuro nello sport, magari diventando arbitro o calciatore professionista.

«Amava far ridere gli altri, scherzare e stare con gli amici. Era vivace fin da piccolo. Aveva tutta la vita davanti, ma gli è stata portata via troppo presto», ha concluso Elena.

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