Loano: 19enne accoltellato durante una rissa, indagini in corso
di R.C.
Al momento dell'accaduto la città era particolarmente affollata per lo svolgimento di "Carnevaloa", il tradizionale carnevale estivo
Momenti di tensione nella serata di sabato 25 luglio a Loano, dove una violenta lite è degenerata fino al ferimento di un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata all'addome, una ferita che, fortunatamente, non ha interessato organi vitali.
Dopo i primi soccorsi, il 19enne è stato trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni non sono apparse critiche: è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso ed è stato sottoposto alle cure necessarie.
L'episodio si è verificato in piazza Cadorna, dove, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato un acceso diverbio culminato nell'aggressione con un'arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.
Al momento dell'accaduto la città era particolarmente affollata per lo svolgimento di "Carnevaloa", il tradizionale carnevale estivo che aveva richiamato numerosi residenti e turisti.
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