Loano: 19enne accoltellato durante una rissa, indagini in corso

Momenti di tensione nella serata di sabato 25 luglio a Loano, dove una violenta lite è degenerata fino al ferimento di un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata all'addome, una ferita che, fortunatamente, non ha interessato organi vitali.

Dopo i primi soccorsi, il 19enne è stato trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni non sono apparse critiche: è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso ed è stato sottoposto alle cure necessarie.

L'episodio si è verificato in piazza Cadorna, dove, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato un acceso diverbio culminato nell'aggressione con un'arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Al momento dell'accaduto la città era particolarmente affollata per lo svolgimento di "Carnevaloa", il tradizionale carnevale estivo che aveva richiamato numerosi residenti e turisti.

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