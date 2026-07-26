Ronco Scrivia: il cagnolino Gabor salvato dalle fiamme grazie ai vigili del fuoco

A volte basta un attimo per ripagare ore di duro lavoro. È quanto accaduto a Costa Lazzara, nel comune di Ronco Scrivia, dove la squadra dei Vigili del Fuoco di Busalla è stata impegnata per diverse ore nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo.

Tra il fumo e le fiamme è spuntato Gabor, un simpatico cagnolino che, con la sua presenza e le sue coccole, ha regalato un momento di gioia ai soccorritori al termine dell'intervento.

Dopo aver ricevuto tutte le attenzioni possibili, Gabor è stato riconsegnato al suo proprietario, che si trovava nelle vicinanze. Un piccolo gesto, capace di ricordare come, anche nelle situazioni più difficili, ci sia sempre spazio per un lieto fine.

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