Cronaca

Discoteca abusiva in stabilimento balneare di corso Italia, maxi multa per il titolare

di F.S.

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Discoteca abusiva in stabilimento balneare di corso Italia, maxi multa per il titolare
2388 - Ritiro Sampdoria

Nascondeva una vera e propria discoteca all'interno del proprio stabilimento balneare, senza licenza né adeguate segnalazioni delle vie di fuga. Per questo motivo il titolare dello stabilimento è stato sanzionato dalla polizia di Genova con 3.600 euro di multa

La discoteca abusiva è stata scoperta dalla polizia la notte scorsa: al momento della verifica nel locale erano presenti circa 120 persone.

I poliziotti hanno riscontrato diverse irregolarità tra cui l'assenza di licenza per attività danzanti, la somministrazione di alimenti e bevande oltre l'orario previsto dalla Scia limitata alla sola apertura dello stabilimento entro le 20, la mancanza del dispositivo precursore alcolemico e della relativa tabella, la mancata esposizione dei prezzi, l'assenza di nulla osta per l'impianto musicale.

I vigili del fuoco hanno altresì rilevato la mancanza di controllo degli accessi e delle vie di esodo, non sufficientemente segnalate, il locale cucina non compartimentato e non adeguatamente aerato, il documento di valutazione dei rischi privo di piano di emergenza ed evacuazione, la mancata esibizione delle dichiarazioni di conformità relative agli impianti installati.

Il proprietario è stato multato per un importo complessivo di 3.600 euro, ma eventuali ulteriori sanzioni e diffide verranno notificate al termine degli accertamenti ancora in corso.

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