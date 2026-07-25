Incendio nel cantiere del biodigestore di Saliceti, vigili del fuoco domano le fiamme

Paura nel cantiere del biodigestore di Saliceti, a Vezzano Ligure, dove questa mattina si è sviluppato un incendio. Dopo ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, che fortunatamente non hanno raggiunto un distributore di benzina non lontano dall'impianto.

Non si sono registrati feriti: secondo Iren a prendere fuoco sarebbe stato del materiale ligneo, da cui si è innalzata una imponente colonna di fumo visibile da tutta la val di Magra.

La nota di Iren

"L'incendio ha interessato esclusivamente materiale costituito da legno naturale non trattato, finalizzato alla realizzazione dei biofiltri, di conseguenza privo di alcuna sostanza pericolosa o tossica - rassicura la società una nota -. L'impianto, inoltre, non risulta in esercizio e sull'area interessata dall'incendio non esiste alcuno stoccaggio di rifiuto. L'incendio, per il cui contenimento e spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco, non ha arrecato alcun danno alle persone presenti in cantiere".

L'incendio è stato domato ma le operazioni di spegnimento potrebbero durare tutto il giorno, fanno sapere i vigili del fuoco. Si esclude al momento che le cause dell'incendio siano dolose. "Domani scriverò una lettera a Provincia, Regione e Iren perché voglio assolutamente capire le dinamiche che hanno scatenato l'incendio - dichiara la sindaca di Santo Stefano di Magra Paola Sisti, il cui territorio confina con l'impianto -. Voglio spiegazioni per iscritto da tutti gli organi competenti, perché è un fatto grave, accaduto in un impianto nuovo"

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