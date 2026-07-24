Rapallo: ruba gli zaini ai bagnanti e aggredisce gli agenti, arrestato sulla spiaggia

Momenti di tensione nella tarda mattinata di giovedì sulla spiaggia delle Nagge, a Rapallo, dove uno straniero di 32 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver sottratto gli effetti personali di alcuni turisti.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando è stata segnalata la presenza di una persona in evidente stato di agitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo che si aggirava sulla spiaggia impugnando un ombrellone e mostrando un comportamento particolarmente aggressivo.

Nel frattempo quattro giovani in vacanza hanno riconosciuto alcuni zaini in possesso dell'uomo, denunciando che erano stati sottratti poco prima mentre si trovavano in spiaggia. All'interno delle borse erano custoditi anche quattro telefoni cellulari e un dispositivo sanitario indispensabile per uno dei derubati, affetto da diabete.

Gli agenti hanno cercato inizialmente di riportare la situazione alla calma, ma l'uomo ha opposto resistenza, rendendo necessario l'intervento per bloccarlo. Al termine dell'operazione è stato arrestato con l'accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale, mentre tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Dagli accertamenti è emerso che il 32enne era già noto alle forze dell'ordine. A suo carico risultano infatti diversi precedenti per reati analoghi, commessi in passato tra Milano e Torino, oltre a un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Gli investigatori hanno inoltre riscontrato che l'uomo utilizzava diversi alias.

Le verifiche hanno fatto emergere anche un altro episodio avvenuto nella notte precedente. Attraverso le immagini della videosorveglianza sarebbe stato identificato come il presunto autore di un tentativo di furto di un'auto parcheggiata in via Milite Ignoto, sempre a Rapallo. In questo caso, però, non essendo stata presentata denuncia, non è stato possibile contestargli il reato.

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