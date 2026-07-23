Genova, è morto il bimbo investito da una moto a San Bartolomeo al Mare

È finita nel modo più tragico la vicenda del bambino di 6 anni originario di Torino, investito nel pomeriggio di mercoledì a San Bartolomeo al Mare. Dopo oltre 24 ore di disperati tentativi per salvargli la vita, il piccolo è deceduto all'Ospedale Gaslini di Genova, dove era stato trasferito in condizioni gravissime con l'elicottero del soccorso.

Ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva con una prognosi riservata, il bambino aveva riportato un gravissimo trauma cranico e numerose lesioni in diverse parti del corpo. Nonostante gli sforzi dell'équipe medica, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al drammatico epilogo.

L'incidente stradale si era verificato poco dopo le 16 di mercoledì 22 luglio lungo la via Aurelia, all'altezza dell'incrocio con via Marconi, nel centro di San Bartolomeo al Mare, dove la famiglia stava trascorrendo un periodo di vacanza. Il piccolo era stato travolto da una moto, davanti agli occhi di numerosi presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sulla dinamica dell'investimento sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Diano Marina, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto anche attraverso le testimonianze raccolte sul luogo della tragedia. Il motociclista coinvolto è stato sottoposto agli esami previsti dalla legge, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli approfondimenti investigativi.

La notizia della morte del bambino ha profondamente colpito l'intera comunità di San Bartolomeo al Mare e la Liguria, suscitando commozione e cordoglio. L'amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima e ha invitato i commercianti ad aderire a un momento di raccoglimento, sospendendo le attività nella mattinata di venerdì 24 luglio, dalle 9 alle 10, in segno di lutto cittadino.

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