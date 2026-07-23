La Spezia: muore in casa, il cane lo veglia per giorni

Un uomo di 48 anni deceduto in casa è stato vegliato dal proprio cane per alcuni giorni prima che i Vigili del Fuoco non facessero la tragica scoperta dopo aver aperto la porta della sua abitazione. Il fatto è successo nel quartiere dei Boschetti alla Spezia. La vittima, molto nota in città per essere solito passare molto tempo presso la cattedrale di Cristo Re con un libro in mano e il suo amato cane al fianco, non rispondeva ai vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Alla polizia il compito degli accertamenti sulle cause della morte. L'animale, disidratato ma in buone condizioni, è stato affidato al canile municipale

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