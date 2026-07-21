Amt, ancora violenza sul personale: minacce a un autista sulla linea 1, "Ti ho visto in faccia, ti riempio di botte"

Nuovo episodio di tensione sui mezzi del trasporto pubblico genovese. Un autista Amt sarebbe stato minacciato da un passeggero durante una corsa della linea 1 a Pegli. A rendere noto l’accaduto è stato il segretario della Ugl Roberto Piccardo, che ha riportato la denuncia dell’episodio e ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza per i lavoratori del settore.

Secondo la ricostruzione fornita dal sindacalista, il bus si trovava fermo a un semaforo, poco dopo una fermata, quando un passeggero avrebbe chiesto al conducente di aprire le porte per poter scendere. L’autista, seguendo le procedure previste dal regolamento, avrebbe spiegato che avrebbe potuto farlo solo alla fermata successiva, distante pochi metri.

La risposta avrebbe provocato la reazione dell’uomo, che avrebbe iniziato a insultare il conducente e tentato di accedere alla cabina di guida. Non riuscendo ad aprire la porta della postazione dell’autista, il passeggero sarebbe poi sceso alla fermata successiva, ma prima di allontanarsi avrebbe rivolto una minaccia: “Ti ho visto in faccia, ti riempio di botte”.

Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati nell’identificazione del responsabile.

L’episodio si aggiunge a una serie di fatti che nelle ultime settimane hanno aumentato la preoccupazione tra gli autisti Amt. Tra gli eventi più recenti ci sono il lancio di pietre contro un autobus della linea 71 e l’aggressione ai danni di una conducente della linea 161, colpita con uno schiaffo.

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