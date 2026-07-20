Genova, scoperta dalla polizia maxi piantagione di marijuana: due arresti

Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dalla polizia a Genova nell'ambito di un'operazione nazionale contro la criminalità giovanile. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato e sequestrato 349 piante di cannabis, per un peso complessivo di circa 279 chilogrammi.

Nel corso dell'intervento sono stati arrestati due cittadini albanesi, di 32 e 29 anni, accusati di coltivazione di sostanze stupefacenti. La piantagione è stata posta sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'organizzazione dell'attività illecita e individuare eventuali altri responsabili.

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