Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in tutta Italia. L'allarme riguarda anche Genova: nella notte rissa in corso Italia

Mentre la Polizia di Stato concludeva una delle più vaste operazioni nazionali di contrasto alla criminalità giovanile, anche Genova si è trovata a fare i conti con un nuovo episodio di violenza che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida. Nella notte, intorno alle 4 del mattino, una rissa è scoppiata in corso Italia, rendendo necessario l'intervento di diverse volanti della polizia per riportare la situazione sotto controllo.

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i fenomeni di violenza che coinvolgono gruppi di giovani, proprio mentre da Roma arrivano i risultati della maxi operazione coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Il bilancio del blitz, condotto in 44 province italiane con il coinvolgimento delle Squadre Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine, è imponente: 539 persone arrestate, di cui 47 minorenni, e 954 denunciate. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche, oltre 307 mila euro in contanti e numerosi oggetti di provenienza furtiva.

Particolare attenzione è stata riservata alle zone della movida e dello spaccio. Complessivamente sono state controllate quasi 190 mila persone, tra cui oltre 19 mila minorenni, e ispezionati 1.182 immobili, comprese strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, sale giochi, esercizi commerciali e numerosi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

L'operazione ha portato anche all'individuazione di 973 profili social che diffondevano contenuti inneggianti all'odio e alla violenza, confermando come il fenomeno della criminalità giovanile si sviluppi sempre più anche attraverso i canali digitali.

Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa 41 chilogrammi di cocaina, 660 chilogrammi di cannabinoidi, ketamina, ecstasy, MDMA, shaboo, ossicodone e altre sostanze psicotrope, oltre a bilancini di precisione utilizzati per l'attività di spaccio. Sono state inoltre elevate 506 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minorenni.

Anche in Liguria il tema della sicurezza resta al centro dell'attenzione. La rissa avvenuta nella notte in corso Italia, uno dei luoghi simbolo della movida genovese, rappresenta l'ennesimo episodio che richiama la necessità di mantenere alta la vigilanza nelle aree più frequentate dai giovani durante i fine settimana. L'intervento delle volanti ha consentito di riportare rapidamente la situazione alla normalità, ma l'accaduto conferma come il fenomeno della violenza giovanile continui a rappresentare una sfida anche per il territorio genovese.

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