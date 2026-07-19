Moneglia, blitz della Capitaneria contro i “furbetti dell’ombrellone”: sequestrati 10 ombrelloni e sdraio
di R.C.
Controlli all’alba sulla spiaggia libera contro il fenomeno dell’occupazione anticipata dei posti in battigia
Controlli all’alba sulla spiaggia libera di Moneglia, contro il fenomeno dell’occupazione anticipata dei posti in battigia. La Capitaneria di porto è intervenuta per contrastare la pratica dei cosiddetti “furbetti dell’ombrellone”, sequestrando 10 ombrelloni e altrettante sedie a sdraio lasciate sulla spiaggia per riservare il posto.
Secondo quanto accertato dai militari, il materiale veniva posizionato nelle prime ore della giornata e lasciato incustodito per diverse ore, con l’obiettivo di assicurarsi le file più vicine al mare, per poi essere recuperato dai proprietari successivamente.
Per i trasgressori sono previste sanzioni con il sequestro delle attrezzature lasciate in spiaggia e una multa da 200 euro. In caso di ulteriori contestazioni o rivendicazioni del materiale sequestrato, può scattare anche la denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale.
L’operazione rientra nei controlli della Capitaneria per garantire il corretto utilizzo delle spiagge libere e tutelare la fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i bagnanti.
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