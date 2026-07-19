Cronaca

Moneglia, blitz della Capitaneria contro i “furbetti dell’ombrellone”: sequestrati 10 ombrelloni e sdraio

di R.C.

48 sec

Controlli all’alba sulla spiaggia libera contro il fenomeno dell’occupazione anticipata dei posti in battigia

Moneglia, blitz della Capitaneria contro i “furbetti dell’ombrellone”: sequestrati 10 ombrelloni e sdraio
2378 - Porto Antico - estatespettacolo 2026

Controlli all’alba sulla spiaggia libera di Moneglia, contro il fenomeno dell’occupazione anticipata dei posti in battigia. La Capitaneria di porto è intervenuta per contrastare la pratica dei cosiddetti “furbetti dell’ombrellone”, sequestrando 10 ombrelloni e altrettante sedie a sdraio lasciate sulla spiaggia per riservare il posto.

Secondo quanto accertato dai militari, il materiale veniva posizionato nelle prime ore della giornata e lasciato incustodito per diverse ore, con l’obiettivo di assicurarsi le file più vicine al mare, per poi essere recuperato dai proprietari successivamente.

Per i trasgressori sono previste sanzioni con il sequestro delle attrezzature lasciate in spiaggia e una multa da 200 euro. In caso di ulteriori contestazioni o rivendicazioni del materiale sequestrato, può scattare anche la denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale.

L’operazione rientra nei controlli della Capitaneria per garantire il corretto utilizzo delle spiagge libere e tutelare la fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i bagnanti.

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