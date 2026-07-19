Genova, perde il controllo della moto sulla Sopraelevata: 25enne ricoverato in condizioni critiche

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi a Genova. Intorno alle 8, un motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del mezzo lungo la Sopraelevata, in carreggiata verso Levante, finendo violentemente contro il guardrail.

L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati un'ambulanza, l'automedica del 118 e le forze dell'ordine, che hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasferimento d'urgenza all'ospedale San Martino in codice rosso.

Le condizioni del 25enne sono molto gravi. Nel frattempo, la polizia locale ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

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