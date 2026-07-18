Spotorno, morte al luna park: iscritto nel registro degli indagati il titolare del calciometro

L'avviso di garanzia, notificato all'uomo assistito dall'avvocato Wilmer Perga, rappresenta un atto previsto dalla procedura per consentire alla difesa di nominare un proprio consulente in vista dell'autopsia, fissata per martedì.

Nel frattempo, la struttura del calciometro resta sotto sequestro, mentre gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente mortale.

Per fare luce sull'accaduto, i magistrati hanno incaricato un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino, che avrà il compito di effettuare una serie di accertamenti tecnici sull'impianto elettrico della giostra. L'obiettivo è ricostruire l'origine della scarica elettrica che ha provocato il decesso del ragazzo e verificare l'eventuale presenza di anomalie o malfunzionamenti.

Gli investigatori, inoltre, hanno acquisito tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'attrazione, materiale che sarà analizzato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Savona.