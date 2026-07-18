Spotorno, morte al luna park: iscritto nel registro degli indagati il titolare del calciometro
di Claudio Baffico
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.La Procura di Savona ha iscritto nel registro degli indagati il titolare del calciometro installato nel luna park di Spotorno, dove la sera del 16 luglio ha perso la vita il 15enne Alessio Coletti, rimasto folgorato dopo aver utilizzato l'attrazione. L'ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo.
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