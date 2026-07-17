Bimba morta in piscina a Sestri Levante, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Nelle prossime ore saranno dati dal pm Fabrizio Givri gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nell'impianto profondo poco più di un metro.

Dalle indagini della Guardia costiera su delega della Procura emerge che non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni come prevede la norma regionale. Mercoledì pomeriggio infatti, la bimba era rimasta sola a fare un ultimo tuffo mentre i genitori si stavano preparando per andare via. Era stato un altro ragazzino a capire che la bimba non stava facendo apnea nella piccola vasca ma era rimasta impigliata.

A tuffarsi per liberarla il proprietario dello stabilimento con un coltello con cui ha tagliato i capelli alla bambina riportandola in superficie. A quel punto erano cominciate le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco e un defibrillatore, poi il trasporto in elicottero al Gaslini in condizioni gravissime.





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