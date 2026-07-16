Sub morta in immersione a San Fruttuoso di Camogli, le ceneri saranno disperse nel mar Ligure
di R.C.
La sub 56enne era morta durante un’immersione al largo di Camogli. Dopo la cremazione a Parma, la famiglia ha scelto di affidare le sue ceneri al Mar Ligure
Torneranno nelle acque che tanto amava le ceneri di Tiziana De Micheli, la sub amatoriale di 56 anni morta domenica 12 luglio durante un’immersione nelle acque davanti a San Fruttuoso di Camogli.
Dopo gli accertamenti medico-legali effettuati all’ospedale San Martino di Genova, la salma sarà trasferita al tempio crematorio di Valera, nel territorio comunale di Parma. Il trasporto sarà curato dal personale di Asef del Comune di Genova.
Martedì, al termine di una cerimonia laica, verrà celebrata la cremazione. Successivamente le ceneri saranno riportate in Liguria, dove, secondo la volontà dei familiari, verranno disperse nel Mar Ligure.
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